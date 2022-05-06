Sahada kadının adı yok

Fotoğrafa bir bakın…

Ne görüyorsunuz ?..

Kadın futbol maçı…

Bir yanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, diğer yanda yabancılarla donatılmış paralı lejyoner Fenerbahçe Kadın Futbol Kulübü…

Her şey güzel…

Hatta ince ayrıntılar bile düşünülmüş…

Maçın yardımcı hakemlerinin tamamı kadın…

Ancak o da ne ?..

Maçın hakemi erkek…

Yani erkek yönetiyor, kadın ancak yardımcı oluyor…

Patron yine erkek…

Ne diyeyim…

Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek…

Bence yardımcı hakemler de erkek olsaydı, daha mantıklı olurdu..

Kadınların ikinci plana atıldığı ve güvenilmediği imajı böyle alenen ortaya çıkmazdı…