Sahada kadının adı yok

Fotoğrafa bir bakın…
Ne görüyorsunuz ?..
Kadın futbol maçı…
Bir yanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, diğer yanda yabancılarla donatılmış paralı lejyoner Fenerbahçe Kadın Futbol Kulübü…
Her şey güzel…
Hatta ince ayrıntılar bile düşünülmüş…
Maçın yardımcı hakemlerinin tamamı kadın…
Ancak o da ne ?..
Maçın hakemi erkek…
Yani erkek yönetiyor, kadın ancak yardımcı oluyor…
Patron yine erkek…
Ne diyeyim…
Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek…
Bence yardımcı hakemler de erkek olsaydı, daha mantıklı olurdu..
Kadınların ikinci plana atıldığı ve güvenilmediği imajı böyle alenen ortaya çıkmazdı…
Fotoğrafa bir bakın…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.