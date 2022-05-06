Necmettin Ertürk hayatını kaybetti

Derince Yenikent Mahallesi Körfez Sitesi sakinlerinden olan ve uzun süre şehirlerarası otobüs firmalarında kaptanlık yaptıktan sonra emekli olan Necmettin Ertürk, yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. 84 yaşında olan 4 çocuk babası Necmettin Ertürk, bir hafta önce de evde düşerek kalçasını kırmıştı. Tedavi gören Necmettin Ertürk, yaşlılığa bağlı nedenlerle solunum ve kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Necmettin Ertürk, Yenikent Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Derince mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.