Necmettin Ertürk hayatını kaybetti

Derince Yenikent Mahallesi Körfez Sitesi sakinlerinden olan ve uzun süre şehirlerarası otobüs firmalarında kaptanlık yaptıktan sonra emekli olan Necmettin Ertürk, yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. 84 yaşında olan 4 çocuk babası Necmettin Ertürk, bir hafta önce de evde düşerek kalçasını kırmıştı. Tedavi gören Necmettin Ertürk, yaşlılığa bağlı nedenlerle solunum ve kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Necmettin Ertürk, Yenikent Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Derince mezarlığında toprağa verildi.