Şanlı: Seyyanen zam+refahpayı+enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılması tek seçenektir

TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. Martta oran yüzde 61,14 idi. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86 olarak açıkladı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı sert bir açıklama yaptı.

“BAŞARIZ BİR SÖZLEŞMEDİR”

Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarına göre Malum-Sen’in ‘Memur kazandı’ diyerek kamuoyu ile paylaştığı 2022 Ocak zammının 6 katından daha fazla; yüzde 31,71 olarak açıklanan enflasyon rakamları ile daha yılın ilk 4 ayında kamu çalışanlarımız için yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu. 6. dönem toplu sözleşme masasında attıkları imzayla ‘Memur kazandı’ yaygarası koparanların, yüzde 5'lik zammı kazanım türküsü olarak afişe edenlerin kamu çalışanları adına 24 ay için imzaladıkları Toplu Sözleşme 2022 yılının daha ilk ayında memurlarımızı enflasyon altında bırakacak kadar başarısız bir sözleşmedir.

“NE KADAR ACIDIR Kİ…”

O gün masadan kalkma cesareti gösteremeyeler, televizyon ekranlarında gülücükler saçıp sosyal medya hesaplarından ‘Toplu sözleşmede bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık’ paylaşımı yapanlar, bugün kamu çalışanları adına tek kelime etmesinler. Kümülatif algı oyunları daha ilk ay olan ocak ayında çöktü, enflasyon farkı ilk dört ayda maaşların dörtte birine yetişti. 2022 yılının ilk altı ayı için imza attıkları dönemlik zam, TÜİK’e göre 2022 yılının 1. ayının enflasyonu kadar bile olamadı ve ne kadar acıdır ki memurlarımız için 2022 yılının ilk 4 ayında oluşan yüzde 31,71 toplam enflasyon oranı ardından nisan ayında yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.

“HER AY MAAŞLARA YANSITILMASI DOĞRUYU GÖSTEREN TEK SEÇENEKTİR”

Toplu sözleşme masasında enflasyon farkını aylık alamayanlar, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında duruş ve irade ortaya koyamayanlar kamu çalışanlarını temsil edemezler. Sözde yetkili özde yetkisiz bu sendikamsı yapının, yetkili olduğu her dönemde enflasyon sürekli önden gitmekte, memur maaşları erimekte ve alım gücü de düşmeye devam etmektir. Kamu çalışanları yetkili olduğunu iddia edip etkisiz olduğu taraflı tarafsız tüm kesimlerce kabul görenlere karşı tavrını daha net göstermeli ve kamusal alanda yetkili sendikayı değiştirmelidir. Ayrıca; enflasyon açıklanınca aslında olan temmuz ayında alacağımız zam değil, o aya kadar ve o ay cebimizden ne kadar çıktığı, alım gücümüzün ne kadar düştüğüdür. Heryerde dönen sayılar ve kavram kargaşaları gerçekliği örtmez. Her ay enflasyon açıklanınca ısrarla dile getirdiğimiz seyyanen zam artı refah payı artı enflasyon farkının her ay maaşlara yansıtılması doğruyu gösteren tek seçenektir.