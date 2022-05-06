06 May 2022 - 10:41- Gündem G: 06 May 2022 - 10:43

Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı

Darıca'da sahilde oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı.
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı mask
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Olay, Darıca Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şule K. isimli kadın, küçük çocuğuyla birlikte sahilde martıya bindi. Martıyı bir süre kullanan kadın, daha sonra düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Şule K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

06 May 2022 - 10:41 - Gündem

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