Hıdırellez etkinlikleri Bayraktar’da devam edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri dün Mecidiye Köyü’nde büyük bir coşkuyla başladı. Baharın müjdecisi Hıdırellez etkinlikleri bugün saat 10.30’da Bayraktar Köyü’nde devam edecek. Saat 15.00’e kadar devam edecek olan etkinlikler kapsamında konserler ve lokma dağıtımı gerçekleştirilecek.

AKŞAM BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ’NDE

Köylerde ve merkezde eş zamanlı olarak kutlanan Hıdırellez etkinlikleri akşam 17.00 itibariyle Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde devam edecek. Balkan dernekleri ile birlikte hazırlanan programlar kapsamında yöresel yemeklerin ikramı, Sahne İzmit Halk Dansları gösterisi ve Gül Özgüner Altın konseri düzenlenecek.