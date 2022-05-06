Hıdırellez etkinlikleri Bayraktar’da devam edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri dün Mecidiye Köyü’nde büyük bir coşkuyla başladı. Baharın müjdecisi Hıdırellez etkinlikleri bugün saat 10.30’da Bayraktar Köyü’nde devam edecek. Saat 15.00’e kadar devam edecek olan etkinlikler kapsamında konserler ve lokma dağıtımı gerçekleştirilecek.
AKŞAM BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ’NDE
Köylerde ve merkezde eş zamanlı olarak kutlanan Hıdırellez etkinlikleri akşam 17.00 itibariyle Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde devam edecek. Balkan dernekleri ile birlikte hazırlanan programlar kapsamında yöresel yemeklerin ikramı, Sahne İzmit Halk Dansları gösterisi ve Gül Özgüner Altın konseri düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.