Kocaeli’de jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, A.K isimli şahsın Ankara’dan Kocaeli’ye araçla yüklü miktarda kaçak alkol ve bandrolsüz etil alkol getireceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde 5 litrelik şişeler içerisinde 160 ve 1 litrelik şişeler içerisinde 600 olmak üzere toplam bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
06 May 2022 - 11:24- Asayiş Güncelleme: 06 May 2022 - 11:27
Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.