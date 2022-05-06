06 May 2022 - 11:24- Asayiş G: 06 May 2022 - 11:27

Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi mask

Kocaeli’de jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, A.K isimli şahsın Ankara’dan Kocaeli’ye araçla yüklü miktarda kaçak alkol ve bandrolsüz etil alkol getireceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde 5 litrelik şişeler içerisinde 160 ve 1 litrelik şişeler içerisinde 600 olmak üzere toplam bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06 May 2022 - 11:24 Kocaeli- Asayiş

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Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi mask
Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi
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