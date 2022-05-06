Gölcük Yazlık Ilıca otel yapımı için ihaleye çıkıyor

Gölcük Belediyesi, Gölcük Ş.Yazlık Köyü Sağlam Yapı mevkiinde bulunan taşınmaz üzerine irtifak (üst) hakkı tesis edilerek Gölcük Yazlık Ilıca Otel’in yaptırılması için ihaleye çıkıyor. Kapalı teklif usulü yapılacak ihalenin duyurusu Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. İhale ile ilgili bilgilerin de yayınlandığı Resmi Gazete’de takribi yatırım maliyeti 38 milyon 371 bin 983 TL 87 kuruş olarak açıklanırken geçici teminat miktarı ise 1 milyon 151 bin 159 TL 52 kuruş olarak duyuruldu.

30 YIL SÜRELİ

İhale, 17 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’te Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’na gerçekleştirilecek. Söz konusu yerin irtifak (üst) hakkı süresinin 30 yıl olduğu, isteklilerin tekliflerini irtifak hakkı süresinden indirim yapmak suretiyle verecekleri de belirtilirken,

İRTİFAK HAKKI NEDİR?

Başkasının arsa, bahçe, yol gibi bir taşınmaz malından belirli kurallar içinde yararlanma hakkına irtifak hakkı deniliyor.