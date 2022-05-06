Pereira: Sezon sonu bizim için iyi bitecek

Kocaelispor’da sakatlığı nedeni ile 3 haftadır formasından uzak olan Michael Pereira son durumu ve ligin kalan bölümü için açıklamalarda bulundu.
SABAH AKŞAM ANTRENMAN YAPTIM
Dışarıda kaldığı süreçte maçları bile izleyemediğini belirten Pereria şu şekilde konuştu: Sakatlığımdan sonra geçirdiğim 2 hafta çok zor oldu. Takımdan ayrı kalmak üzücüydü. Bana 1 yılmış gibi geldi. Takımla birlikte antrenmanlara başladım ve maç temposunu bulmaya başladım. 2 haftadır sabah akşam antrenman yapıyorum. Bazen ek olarak evimde bile çalışıyorum. Oynamam ile ilgili kararı verecek olan hocamızdır. En doğru kararı kendisi verecektir.
LİGDE KALACAĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ
Sahamızdaki son 2 maçı izlemedim, arkadaşlarımla soyunma odasında kaldım. Dışarıdan maçı takip etmek kesinlikle kolay olmuyor, stresli oluyorum. Son 3 maç bizim için final olacak. Ligde kalacağımızı herkese göstereceğiz. Düzenli olan takımlar ligde iyi yerdeler. Biz o düzeni sezon başından beri yakalayamadık. İnanıyorum ki sezon sonu bizim için iyi bitecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.