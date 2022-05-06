Pereira: Sezon sonu bizim için iyi bitecek

Kocaelispor’da sakatlığı nedeni ile 3 haftadır formasından uzak olan Michael Pereira son durumu ve ligin kalan bölümü için açıklamalarda bulundu.

SABAH AKŞAM ANTRENMAN YAPTIM

Dışarıda kaldığı süreçte maçları bile izleyemediğini belirten Pereria şu şekilde konuştu: Sakatlığımdan sonra geçirdiğim 2 hafta çok zor oldu. Takımdan ayrı kalmak üzücüydü. Bana 1 yılmış gibi geldi. Takımla birlikte antrenmanlara başladım ve maç temposunu bulmaya başladım. 2 haftadır sabah akşam antrenman yapıyorum. Bazen ek olarak evimde bile çalışıyorum. Oynamam ile ilgili kararı verecek olan hocamızdır. En doğru kararı kendisi verecektir.

LİGDE KALACAĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Sahamızdaki son 2 maçı izlemedim, arkadaşlarımla soyunma odasında kaldım. Dışarıdan maçı takip etmek kesinlikle kolay olmuyor, stresli oluyorum. Son 3 maç bizim için final olacak. Ligde kalacağımızı herkese göstereceğiz. Düzenli olan takımlar ligde iyi yerdeler. Biz o düzeni sezon başından beri yakalayamadık. İnanıyorum ki sezon sonu bizim için iyi bitecek.