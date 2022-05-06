06 May 2022 - 11:30- Spor G: 06 May 2022 - 11:34

Murat Durul: Hiçbir tahrike kapılmamalıyız
Murat Durul: Hiçbir tahrike kapılmamalıyız mask

Kocaelispor yönetim kurulu üyelerinden Murat Durul, Altınordu maçında sadece oyun anlamında değil, psikolojik açıdan da önemli bir sınav vereceklerini ifade etti.

HEDEFLERİ 1 PUAN OLACAK

Futbolcuların 90 dakika boyunca yüksek motivasyonla sahadaki yerlerini almaları gerektiğini belirten Durul şu şekilde konuştu: Altınordu maçı bizim için sezonun en önemli maçlarından birisi. Rakibin buraya 1 puan için geleceğini düşünüyorum. Bunu başardıkları zaman üzerimizde kalacaklar ve sonraki hafta küme düşen Balıkesirspor ile karşılaşacaklar.

HAKEM ÇOK NET

Maç içinde stres oluşturmaya çalışabilir, taraftarımızın ve futbolcularımızın motivasyonunu dağıtmak için her şeyi yapabilirler. Hem sahada hem de tribünde son ana kadar sakinliğimizi korumak zorundayız. Maçın hakemi de Süper Lig hakemi Ali Palabıyık. Her kartı net bir şekilde gösterecek cesarete sahip bir hakem. Bizim heyecanımızı, gerginliğimizi maç bitene kadar kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu sağlarsak sonuca gideriz.

ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Golü atmak isteyen takım biz olacağız onlar değil. Bu nedenle onların istediği bir ortam doğabilir. Tansiyonun yükselmesine izin verir, oyuna gelirsek hedeflerine ulaşırlar. Kısacası hem saha içinde hem de saha dışında mental anlamda da dikkatli olmalıyız. Ahmet İlhan önemli bir oyuncu. Sakatlığının inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Motivasyon düşürmek için oluşturulan bir algı olabilir. Dediğim gibi, biz saha içi ve dışında hiç bir tahrike kapılmadan mücadele etmeliyiz.

06 May 2022 - 11:30 - Spor

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