Murat Durul: Hiçbir tahrike kapılmamalıyız

Kocaelispor yönetim kurulu üyelerinden Murat Durul, Altınordu maçında sadece oyun anlamında değil, psikolojik açıdan da önemli bir sınav vereceklerini ifade etti.
HEDEFLERİ 1 PUAN OLACAK
Futbolcuların 90 dakika boyunca yüksek motivasyonla sahadaki yerlerini almaları gerektiğini belirten Durul şu şekilde konuştu: Altınordu maçı bizim için sezonun en önemli maçlarından birisi. Rakibin buraya 1 puan için geleceğini düşünüyorum. Bunu başardıkları zaman üzerimizde kalacaklar ve sonraki hafta küme düşen Balıkesirspor ile karşılaşacaklar.
HAKEM ÇOK NET
Maç içinde stres oluşturmaya çalışabilir, taraftarımızın ve futbolcularımızın motivasyonunu dağıtmak için her şeyi yapabilirler. Hem sahada hem de tribünde son ana kadar sakinliğimizi korumak zorundayız. Maçın hakemi de Süper Lig hakemi Ali Palabıyık. Her kartı net bir şekilde gösterecek cesarete sahip bir hakem. Bizim heyecanımızı, gerginliğimizi maç bitene kadar kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu sağlarsak sonuca gideriz.
ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR
Golü atmak isteyen takım biz olacağız onlar değil. Bu nedenle onların istediği bir ortam doğabilir. Tansiyonun yükselmesine izin verir, oyuna gelirsek hedeflerine ulaşırlar. Kısacası hem saha içinde hem de saha dışında mental anlamda da dikkatli olmalıyız. Ahmet İlhan önemli bir oyuncu. Sakatlığının inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Motivasyon düşürmek için oluşturulan bir algı olabilir. Dediğim gibi, biz saha içi ve dışında hiç bir tahrike kapılmadan mücadele etmeliyiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.