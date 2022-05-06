Gençlerden önemli bir kayıp daha

Kocaelispor U-19 takımı perşembe mesaisinde Tuzlaspor’u Vinsan Tesisleri çim sahada konuk ettiği. 5 maçtır galibiyetten uzak kalan ekibimiz mutlak 3 puan parolası ile çıktığı mücadeleyi 1-0 kaybetti ve yine üzdü. Sezonu ilk 3 içinde tamamlamak isteyen yeşil siyahlılar böylece çok önemli bir kayıp daha yaşadı ve Ümraniye’nin de kazanması ile beşinci sıraya geriledi. Maçın sonlarında sinirler de gerildi. Kocaelispor’dan Enes ile birlikte Tuzla ekibinden 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Yeşil siyahlı gençler pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.