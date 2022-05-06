06 May 2022 - 11:34- Spor G: 06 May 2022 - 11:36

Gençlerden önemli bir kayıp daha

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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Kocaelispor U-19 takımı perşembe mesaisinde Tuzlaspor’u Vinsan Tesisleri çim sahada konuk ettiği. 5 maçtır galibiyetten uzak kalan ekibimiz mutlak 3 puan parolası ile çıktığı mücadeleyi 1-0 kaybetti ve yine üzdü. Sezonu ilk 3 içinde tamamlamak isteyen yeşil siyahlılar böylece çok önemli bir kayıp daha yaşadı ve Ümraniye’nin de kazanması ile beşinci sıraya geriledi. Maçın sonlarında sinirler de gerildi. Kocaelispor’dan Enes ile birlikte Tuzla ekibinden 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Yeşil siyahlı gençler pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

06 May 2022 - 11:34 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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