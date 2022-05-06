Kapıları kapatıyorlar!

Kocaelispor, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak ve kampa girerek dış dünyaya kendilerini kapatacak. Yeşil siyahlılar Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan kritik maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyonla sahadaki yerini alacak. Erzurum yenilgisinin ardından moralleri bozulan ancak son çalışmada fabrika ayarlarına döndüğü görülen yeşil siyahlılarda maçın taktiği de çalışıldı. Teknik direktör Fırat Gül antrenmanda sık sık futbolculara uyarılarda bulunurken çalışmayı Başkan Engin Koyun da takip etti.