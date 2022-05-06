06 May 2022 - 11:35- Spor G: 06 May 2022 - 11:37

Kapıları kapatıyorlar!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kapıları kapatıyorlar! mask

Kocaelispor, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak ve kampa girerek dış dünyaya kendilerini kapatacak. Yeşil siyahlılar Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan kritik maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyonla sahadaki yerini alacak. Erzurum yenilgisinin ardından moralleri bozulan ancak son çalışmada fabrika ayarlarına döndüğü görülen yeşil siyahlılarda maçın taktiği de çalışıldı. Teknik direktör Fırat Gül antrenmanda sık sık futbolculara uyarılarda bulunurken çalışmayı Başkan Engin Koyun da takip etti.

06 May 2022 - 11:35 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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