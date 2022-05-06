Kapıları kapatıyorlar!

Kocaelispor, Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak ve kampa girerek dış dünyaya kendilerini kapatacak. Yeşil siyahlılar Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan kritik maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyonla sahadaki yerini alacak. Erzurum yenilgisinin ardından moralleri bozulan ancak son çalışmada fabrika ayarlarına döndüğü görülen yeşil siyahlılarda maçın taktiği de çalışıldı. Teknik direktör Fırat Gül antrenmanda sık sık futbolculara uyarılarda bulunurken çalışmayı Başkan Engin Koyun da takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.