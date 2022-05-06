Kandıra'da 8970 m² tarla icradan satılık

Kocaeli ili. Kandıra ilçesi. Selimköy Mahallesi Vaysal mevkiinde kain 101 ada, 9 parsel sayılıtaşınmazdır. Tarif olarakKandıra Belediyesive kandıra Adliyesinin 14740 Metre uzak konumundadır. Parselin çevresinde benzer niteliklere sahip çok sayıda Tarla ve fındıklık alan bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz Kandıra merkezine ve köy merkezine uzak mesafede olduğundan her türlü sosyal ihtiyaçları karşılama yönünden eksiktir.

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