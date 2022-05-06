Kocaeli ili. Kandıra ilçesi. Selimköy Mahallesi Vaysal mevkiinde kain 101 ada, 9 parsel sayılıtaşınmazdır. Tarif olarakKandıra Belediyesive kandıra Adliyesinin 14740 Metre uzak konumundadır. Parselin çevresinde benzer niteliklere sahip çok sayıda Tarla ve fındıklık alan bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz Kandıra merkezine ve köy merkezine uzak mesafede olduğundan her türlü sosyal ihtiyaçları karşılama yönünden eksiktir.
06 May 2022 - 11:37- Gündem Güncelleme: 06 May 2022 - 11:39
Kandıra'da 8970 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 8970 m² tarla icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.