İzmit'te 594 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Çayırköy Köyü, Çayırlar Mevkii, 2805 Parsel (yeni 6654 ada 325 parsel) sayılı taşınmaz tapuda Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yaşları 10-15 arası değişen 9 adet kavak ağacının bulunduğu, ancak üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir.

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