Sercan Uslu’ya 2 maç ceza

3. Lig 3. Grup’ta az da olsa Play-Off umudu olan Belediye Derincespor’da son oynanan Karşıyaka maçında kırmızı kart gören Sercan Uslu ile kulübe ceza geldi. Sarı lacivertli kulübün kaptanı ve başarılı orta saha oyuncusu Sercan Uslu rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeni ile 2 maç ve 750 lira para cezası aldı. Derince ekibi de takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400 lira para cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.