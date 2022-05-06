06 May 2022 - 15:04- Spor G: 06 May 2022 - 15:05

Sercan Uslu’ya 2 maç ceza
Sercan Uslu’ya 2 maç ceza mask

3. Lig 3. Grup’ta az da olsa Play-Off umudu olan Belediye Derincespor’da son oynanan Karşıyaka maçında kırmızı kart gören Sercan Uslu ile kulübe ceza geldi. Sarı lacivertli kulübün kaptanı ve başarılı orta saha oyuncusu Sercan Uslu rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeni ile 2 maç ve 750 lira para cezası aldı. Derince ekibi de takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400 lira para cezası verildi.

 
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06 May 2022 - 15:04 - Spor

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