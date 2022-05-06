06 May 2022 - 15:04- Gündem G: 06 May 2022 - 15:07

KESOB genel kurula gidiyor!

KESOB’a bağlı odaların genel kurullarının tamamlanmasının ardından sıra birliğin genel kuruluna geldi. Mevcut Başkan Kadir Durmuş tekrar aday olduğunu açıklarken Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un yeniden aday olması bekleniyor.

Nazım Özgün Erbulan
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KESOB genel kurula gidiyor! mask
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odaların genel kurul ve seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra birliğin genel kuruluna geldi. KESOB Başkanı Kadir Durmuş’un yeniden aday olduğu 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurulda çoğunluk aranacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul 14 Mayıs Cumartesi günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

409 DELEGE OY KULLANACAK

İzmit’te bulunan Kadıköy Düğün Salonu’nda saat 12.00’de başlayacak genel kurulun ardından seçimler yapılacak. 409 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9’ar kişilik asil ve yedek yönetim kurulu üyesi, 5’er kişilik denetim kurulu asil ve yedek yönetim kurulu üyesi ile 4’er kişilik disiplin kurulu üyeleri seçilecek.

KURT YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un yeniden aday olması beklenirken, Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizektarafından yapılan açıklamada Kurt’u destekleyeceklerini belirtti. Bilindiği gibi Mustafa Kurt, daha önce Durmuş’un karşısına rakip olarak çıkmış ve seçimi kaybetmişti. Kadir Durmuş, 208 oy alırken Mustafa Kurt ise 168 oy aldı. 

 

 

06 May 2022 - 15:04 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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