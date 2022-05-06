Mustafa Kurt: Arkadaşlarımızla görüşme halindeyiz

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odaların genel kurul ve seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra birliğin genel kuruluna geldi. KESOB Başkanı Kadir Durmuş’un yeniden aday olduğu 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek genel kurulda çoğunluk aranacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul 14 Mayıs Cumartesi günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

409 DELEGE OY KULLANACAK

İzmit’te bulunan Kadıköy Düğün Salonu’nda saat 12.00’de başlayacak genel kurulun ardından seçimler yapılacak. 409 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 9’ar kişilik asil ve yedek yönetim kurulu üyesi, 5’er kişilik denetim kurulu asil ve yedek yönetim kurulu üyesi ile 4’er kişilik disiplin kurulu üyeleri seçilecek.

KURT YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un yeniden aday olması beklenirken, Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek tarafından yapılan açıklamada Kurt’u destekleyeceklerini belirtti. Bilindiği gibi Mustafa Kurt, daha önce Durmuş’un karşısına rakip olarak çıkmış ve seçimi kaybetmişti. Kadir Durmuş, 208 oy alırken Mustafa Kurt ise 168 oy aldı. Kurt, gazetemize yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızla görüşme halindeyiz. Bugün belli olacak” ifadelerinde bulundu.