Kozluca Otel satılığa çıkarıldı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Üyesi Cafer Kozluca tarafından işletilen, İzmit Halkevi’nde bulunan Kozluca Otel, internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. 1975 yılında yapılan binada hizmet veren altı katlı iki yıldızlı otel, 65 oda, 115 yatak, 8 araç kapasiteli otel 41 milyon TL’ye ilana konuldu. Turizm işletme belgesi de bulunan otelin doluluk oranının yüzde 90 olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.