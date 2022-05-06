06 May 2022 - 15:19- Gündem G: 06 May 2022 - 15:34

Kozluca Otel satılığa çıkarıldı

İzmit’te bulunan Kozluca Otel, 41 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kozluca Otel satılığa çıkarıldı mask

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Üyesi Cafer Kozluca tarafından işletilen, İzmit Halkevi’nde bulunan Kozluca Otel, internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. 1975 yılında yapılan binada hizmet veren altı katlı iki yıldızlı otel, 65 oda, 115 yatak, 8 araç kapasiteli otel 41 milyon TL’ye ilana konuldu. Turizm işletme belgesi de bulunan otelin doluluk oranının yüzde 90 olduğu belirtildi.

06 May 2022 - 15:19 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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