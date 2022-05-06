Kozluca Otel satılığa çıkarıldı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Üyesi Cafer Kozluca tarafından işletilen, İzmit Halkevi’nde bulunan Kozluca Otel, internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. 1975 yılında yapılan binada hizmet veren altı katlı iki yıldızlı otel, 65 oda, 115 yatak, 8 araç kapasiteli otel 41 milyon TL’ye ilana konuldu. Turizm işletme belgesi de bulunan otelin doluluk oranının yüzde 90 olduğu belirtildi.