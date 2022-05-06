İkisi de ‘AY’ parçası gibi

Körfez Halide Edip Adıvar Ortaokulu öğrencilerinden Mercan Ay ve Beyza Aydemir, Okullar Arası Atletizm Federasyonu Alt Yapı Milli Takım Gelişim kampına katılmaya hak kazandı. Ay ve Aydemir kamp süresince de en iyi şekilde hazırlanıp, gelişimlerine devam etmek istediklerini ifade etti.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER

Körfez Halide Edip Adıvar Ortaokulu Müdürü Sezai Kırık, beden eğitimi öğretmeni Cengiz Dalman ile yine beden eğitimi öğretmeni ve Antrenör Afşin Göler sporcuları ile gurur duyduklarını ifade ederken, hem Körfez’i hem de Kocaeli’yi bundan sonraki organizasyonlarda da başarı ile temsil edeceklerine inandıklarını söyledi.