06 May 2022 - 15:43- Spor G: 06 May 2022 - 15:44

Helâl olsun size çocuklar
Helâl olsun size çocuklar mask

Brezilya 24.Deafly Ca Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi ve kentimizi temsil eden Kağıtspor İşitme engelli Karate milli sporcuları Burak Mert Can ve Fatih Çiçek, Erkek Takım Kata Kategorisinde Şampiyon olarak altın madalyayı kazandı.

06 May 2022 - 15:43 - Spor

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Helâl olsun size çocuklar
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