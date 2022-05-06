Kaytazdere’de Hıdırellez’de ateşler yakıldı

Hızır ile İlyas peygamberlerin her yıl bir araya geldiğine inanılan, bolluğun ve bereketin sembolü Hıdırellez için Karamürsel ilçesi sınır komşusu Kaytazdere’de, çeşitli gelenek ve adetler yerine getirildi. Ateş yakarak üstünden atlayan vatandaşlar, dilek fenerleri havaya bırakıldı, dilekler tutuldu.
KOMŞUDA KUTLANDI
Hıdırellez Bayramı, Karamürsel ilçesi sınır komşusu belediyesi Kaytazdere’de şenliklerle karşılandı.Programa katılanlar tarafından dilek fenerleri havaya bırakıldı. Kutlama etkinliklerinde gece boyunca ateşten atlanarak, halaylar çekilerek danslar edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.