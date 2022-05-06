06 May 2022 - 15:51- Gündem G: 06 May 2022 - 15:52

Kaytazdere’de Hıdırellez’de ateşler yakıldı

Yüz yıllardırkutlanan Hıdırellez Bayramı’nda, Karamürsel ilçesi sınır komşu Kaytazdere’de ateş yakıldı dilekler tutuldu
Kaytazdere’de Hıdırellez’de ateşler yakıldı mask

Hızır ile İlyas peygamberlerin her yıl bir araya geldiğine inanılan, bolluğun ve bereketin sembolü Hıdırellez için Karamürsel ilçesi sınır komşusu Kaytazdere’de, çeşitli gelenek ve adetler yerine getirildi. Ateş yakarak üstünden atlayan vatandaşlar, dilek fenerleri havaya bırakıldı, dilekler tutuldu.

KOMŞUDA KUTLANDI

Hıdırellez Bayramı, Karamürsel ilçesi sınır komşusu belediyesi Kaytazdere’de şenliklerle karşılandı.Programa katılanlar tarafından dilek fenerleri havaya bırakıldı. Kutlama etkinliklerinde gece boyunca ateşten atlanarak, halaylar çekilerek danslar edildi.

06 May 2022 - 15:51 - Gündem

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