Başiskele Meclisi’nde Türkçe isim maddesine oy birliği

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün başkanlığında toplanan belediye meclisi, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi’nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan Karar Tutanağı oylanarak kabul edildi.

13 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Başiskele Belediyesi mayıs ayı 5. Olağan Meclis Toplantısı’nda 13 madde görüşüldü. Gündemin 1, 2, ve 3. maddelerinde imar planı değişikliğini içeren İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edilirken, gündemin 4. Maddesi oy birliğiyle kabul edildi.Gündemin 3. maddesinde işyerlerinde Türkçe isim ve karakter kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4. ve 5. maddelerinde yer alan uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazılarının ilgili komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

EK BÜTÇE KABUL EDİLDİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.04.2022 tarihli ve 21061 sayılı, Dolu Kadro Derece Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısını içeren 12. madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilirken, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklif yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.Başiskele Belediye Meclisi, 2021 Yılı Kesin Hesabı’nı karara bağlamak için 11 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’de 2. Birleşimini gerçekleştirecek.