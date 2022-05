Karamürsel Sepetçisi’nden ilçe ekonomisine katkı

Karamürsel'in simgesi olan tarihi Karamürsel sepetini üreten Ali Koygun, dükkanından Ramazan Bayramı boyunca alışveriş yapan herkese yüzde 50 indirim uyguladı. Konu ile ilgili konuşan Ali Koygun, “İlçemizin turizm şehri haline gelmesi, yerli ve yabancı turistleri ilçemize getirmek yapacakları her türlü alış verişlerle esnafımızın yöre halkımızın daha refah ve güzel bir ortamda yaşayabilmesi için hele birde normalleşme yolunda olduğumuz şu günlerde, kısıtlama sürecinde ekonomik açıdan olumsuz etkilenen esnaflarımızın, şehirde yaşanan hareketlilik sayesinde toparlanmaya başlaması, piyasanın yeniden canlanması esnafın yüzünü güldürmek için sattığım bütün ürünlerde Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirim yaptım” dedi.

“EL SANATLARI HER YERDE BİTİYOR”

İç piyasanın yanı sıra yurt dışına da sepet satışı yaptıklarını söyleyen Ali Koygun, “Biz internet üzerinden Türkiye’nin her yerine 2 günde, dünyanın her yerine ise 7 günde sepet ve yaptığımız ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Avrupa ülkeleri, Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarından talep alıyoruz. Türkiye’nin her yerinde sepet örgüsü vardır, fakat Karamürsel’in ki farklıdır. Sepetçilik ve el sanatları her yerde bitiyor, fakat biz yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.