Yalı Evleri, 10 bin kişiyi iftarda ağırladı

Gölcük Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki olan GÖLAŞ bünyesinde hizmet veren Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayında 10 bin 14 kişiye iftar sofrası kurdu. Zengin iftar menüleri ile Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Yalı Evleri, tarihi doku arasındaki sofralarında; deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırladı. Yalı Evleri, güler yüzlü personelinin verdiği hızlı servis hizmeti ile 10 bin 14 kişiye iftar keyfi yaşattı.

İFTAR SOFRALARININ BULUŞMA NOKTASI OLDU

Gölcük Belediyesi’nin en önemli turizm yatırımlarından biri olan ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayına özel hazırladığı menüleri ile lezzetli iftar sofralarının buluşma noktası oldu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala birbirinden farklı 4 iftar menüsü hazırlayan Yalı Evleri, 60 ila 124 TL arasında değişen fiyatları ile her bütçeye uygun iftar menüleriyle, misafirlerini ağırladı.