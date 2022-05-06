Yalı Evleri, 10 bin kişiyi iftarda ağırladı

Gölcük Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki olan GÖLAŞ bünyesinde hizmet veren Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayında 10 bin 14 kişiye iftar sofrası kurdu. Zengin iftar menüleri ile Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Yalı Evleri, tarihi doku arasındaki sofralarında; deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırladı. Yalı Evleri, güler yüzlü personelinin verdiği hızlı servis hizmeti ile 10 bin 14 kişiye iftar keyfi yaşattı.
İFTAR SOFRALARININ BULUŞMA NOKTASI OLDU
Gölcük Belediyesi’nin en önemli turizm yatırımlarından biri olan ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayına özel hazırladığı menüleri ile lezzetli iftar sofralarının buluşma noktası oldu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala birbirinden farklı 4 iftar menüsü hazırlayan Yalı Evleri, 60 ila 124 TL arasında değişen fiyatları ile her bütçeye uygun iftar menüleriyle, misafirlerini ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.