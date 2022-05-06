06 May 2022 - 15:53- Gündem G: 06 May 2022 - 15:55

Darıca’da 750 çocuk sünnet olacak

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başlıyor. 5 yaş üzeri 750 çocuğun sünnet olacağı etkinlikte Darıca Belediyesi de ailelerin mutluluğuna ortak olacak
Darıca’da 750 çocuk sünnet olacak mask

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sünnet Şöleni” kayıtları başlıyor. Maddi durumu olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnetini ücretsiz gerçekleştiren Darıca Belediyesi, bu yıl 750 çocuğu sünnet ettirecek.

BAŞVURULAR 9 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla sünnet şöleni düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, başvuru tarihlerini açıkladı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan 5 yaş üzeri çocuklar için başvuru kayıtlarını, 9 Mayıs’tan itibaren almaya başlayacak. Yeni kayıtların tamamlanması ile 750 çocuğun sünnet kıyafetlerini de Darıca Belediyesi dağıtacak. Darıca Belediyesi ayrıca çocuklar için sürpriz hediyeler de dağıtacak.

06 May 2022 - 15:53 - Gündem

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