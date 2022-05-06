Bayramda Turkcell’in data kullanımında Kocaeli ilk 10’da

Bayramlaşmanın iletişim adresi bu yıl da Turkcell oldu. Türkiye, Ramazan Bayramı boyunca Turkcell’in teknolojileri sayesinde sevdikleriyle doyasıya bayramlaştı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Turkcell’liler yoğun internet kullanımını sürdürdü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 51 milyon 446 bin 744 GB’a ulaşan data kullanımı rekor kırdı. En fazla data tüketilen 10 il arasında İstanbul ilk sırayı alırken onu İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Mersin ve Diyarbakır takip etti.

TOPLAM 1 MİLYAR 794 MİLYON 958 BİN 88 DAKİKA

Bayram döneminde 1-4 Mayıs tarihleri arasındaki verilere göre Turkcell’liler, toplamda 1 milyar 794 milyon 958 bin 88 dakika konuştu. Konuşmaların büyük bir kısmı 587 milyon 346 bin 585 dakika ile bayramın birinci günü yapıldı. Turkcell’liler bu dönemde yurt dışıyla 2 milyon 639 bin 672 dakika konuştu. Ayrıca bu dönemde 544 milyon 257 bin 207 adet SMS ve 698 bin 265 adet MMS gönderildi.

BİP’LE DE İLETİŞİM KURDULAR

Kullanıcılar bu bayram sevdikleriyle Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden de yoğun şekilde bayramlaştı. Arife günü de dahil olmak üzere dört gün boyunca BiP’le toplam 1,1 milyon adet arama gerçekleşti. BiP’te toplamda 10 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 2,1 milyar adet mesaj gönderildi. BiP’te toplam çoklu görüntülü görüşme süresi ise 51 bin dakika oldu. 1-4 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük bayramlaşma döneminde BiP ile en çok bayramlaşan ilk beş şehir İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Ankara oldu.