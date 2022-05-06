Çalışma yöntemleri teknolojiyle değişiyor

Araştırmaya göre, iş dünyası çalışanlarının büyük bölümü dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Çalışanlar, teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramının ve çalışma yöntemlerinin ise kökten değişeceğini savunuyor. Çalışmaya katılanların yüzde 67’si dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını belirtirken, yüzde 22’si teknolojik gelişmelerin iş hayatını dönüştürdüğünü, yüzde 6’sı iş hayatını zorlaştırdığını, yüzde 5’i ise herhangi bir etki yaratmadığını savunuyor.
YÜZDE 47’Sİ “İŞGÜCÜNÜN YERİNİ YAPAY ZEKA ALACAK” DEDİ
“Teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramı ve çalışma yöntemlerinin kökten değişeceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, çalışmaya katılanların yüzde 59’luk bölümü evet değiştirecek şeklinde yanıt sundu. Katılımcıların yüzde 37’si kısmen değiştireceği, yüzde 4’ü ise değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 47’si gelecekte insan iş gücünün yerini yapay zekanın alacağını düşünüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.