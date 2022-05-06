06 May 2022 - 15:55- Ekonomi G: 06 May 2022 - 15:56

Çalışma yöntemleri teknolojiyle değişiyor

Eleman.net, 22 bin 400 kişinin katılımıyla tamamlanan “Dijitalleşme ve İş Hayatına Etkileri” başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı
Çalışma yöntemleri teknolojiyle değişiyor mask

Araştırmaya göre, iş dünyası çalışanlarının büyük bölümü dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Çalışanlar, teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramının ve çalışma yöntemlerinin ise kökten değişeceğini savunuyor. Çalışmaya katılanların yüzde 67’si dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını belirtirken, yüzde 22’si teknolojik gelişmelerin iş hayatını dönüştürdüğünü, yüzde 6’sı iş hayatını zorlaştırdığını, yüzde 5’i ise herhangi bir etki yaratmadığını savunuyor.

YÜZDE 47’Sİ “İŞGÜCÜNÜN YERİNİ YAPAY ZEKA ALACAK” DEDİ

“Teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramı ve çalışma yöntemlerinin kökten değişeceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, çalışmaya katılanların yüzde 59’luk bölümü evet değiştirecek şeklinde yanıt sundu. Katılımcıların yüzde 37’si kısmen değiştireceği, yüzde 4’ü ise değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 47’si gelecekte insan iş gücünün yerini yapay zekanın alacağını düşünüyor.
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06 May 2022 - 15:55 - Ekonomi

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