Paycell’in Genel Müdürü Dolaz oldu

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, yeni nesil finansal hizmetleri erişilebilir kılarak ekonomiye katılımı kolaylaştırmayı hedefleyen Paycell’in genel müdürlüğüne Serhat Dolaz atandı.2009 yılından itibaren telekomünikasyon, teknoloji ve fintech alanlarında çeşitli idari sorumluluklar üstlenen Dolaz, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.
VEKALETEN YÜRÜTÜYORDU
İş hayatına 2009 yılında Turkcell’de İş Zekası Çözümleri Veri Raporlama Uzmanı olarak başlayan Dolaz, 2010 yılında Kampanya Operasyon Uzmanı, 2011 yılında Servis, Tarife ve Kampanya İş Analisti, 2016 yılında Akıllı Cihaz Teklifleri Müdürü, 2018 yılında Paycell Kartlı Ödeme, POS ve Fintech CRM Çözümleri Müdürü, 2020 yılında ise Paycell Üye İşyeri Ödeme Teknoloji Çözümleri Kıdemli Müdürü görevlerini üstlendi. 1 Şubat itibarıyla Paycell Teknoloji Direktörlüğü görevini üstlenen Serhat Dolaz, 4 Mart tarihinden itibaren de Paycell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekteydi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.