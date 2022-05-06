06 May 2022 - 15:55- Gündem G: 06 May 2022 - 15:57

Paycell’in Genel Müdürü Dolaz oldu

Türkiye’nin yeni nesil dijital ödeme platformu olan Paycell’in genel müdürlüğüne Serhat Dolaz atandı. Dolaz, 2009 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu
Paycell’in Genel Müdürü Dolaz oldu mask

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, yeni nesil finansal hizmetleri erişilebilir kılarak ekonomiye katılımı kolaylaştırmayı hedefleyen Paycell’in genel müdürlüğüne Serhat Dolaz atandı.2009 yılından itibaren telekomünikasyon, teknoloji ve fintech alanlarında çeşitli idari sorumluluklar üstlenen Dolaz, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.

VEKALETEN YÜRÜTÜYORDU

İş hayatına 2009 yılında Turkcell’de İş Zekası Çözümleri Veri Raporlama Uzmanı olarak başlayan Dolaz, 2010 yılında Kampanya Operasyon Uzmanı, 2011 yılında Servis, Tarife ve Kampanya İş Analisti, 2016 yılında Akıllı Cihaz Teklifleri Müdürü, 2018 yılında Paycell Kartlı Ödeme, POS ve Fintech CRM Çözümleri Müdürü, 2020 yılında ise Paycell Üye İşyeri Ödeme Teknoloji Çözümleri Kıdemli Müdürü görevlerini üstlendi. 1 Şubat itibarıyla Paycell Teknoloji Direktörlüğü görevini üstlenen Serhat Dolaz, 4 Mart tarihinden itibaren de Paycell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekteydi.

06 May 2022 - 15:55 - Gündem

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