“Matematiğin Her Hali Proje Bayrağı’’ Rahmi Tokay İlkokulu’nda

Öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla hayata geçirilen eTwinning Projesi çerçevesinde bayrak teslim töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı da katıldığı törende Karamürsel’den getirilen bayrağı 2/A sınıf öğretmeni Pervin Altunkılıç ve öğrenciler teslim aldı. Proje çerçevesinden Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Azerbaycan’daki öğrenciler tarafından el baskısı bayrak yapıldı. Bayrak proje ortağı Rahmi Tokay İlkokulu’nda dalgalanacak.