“Matematiğin Her Hali Proje Bayrağı’’ Rahmi Tokay İlkokulu’nda

Öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla hayata geçirilen eTwinning Projesi çerçevesinde bayrak teslim töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı da katıldığı törende Karamürsel’den getirilen bayrağı 2/A sınıf öğretmeni Pervin Altunkılıç ve öğrenciler teslim aldı. Proje çerçevesinden Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Azerbaycan’daki öğrenciler tarafından el baskısı bayrak yapıldı. Bayrak proje ortağı Rahmi Tokay İlkokulu’nda dalgalanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.