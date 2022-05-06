TKP: Enflasyonun sorumlusu iktidar partisidir 

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Nisan enflasyonu bir önceki aya göre 7,25, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 69,97 olarak gerçekleşti.Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada enflasyonun tamamen kontrolden çıktığını belirterek “Bunun sorumlusu iktidar partisi AKP ile her koşulda kazanmaya devam eden sermaye sınıfı, yani patronlardır. TÜİK’in bile artık küçültemediği bu rakamlar enflasyonun kontrolden çıktığını göstermektedir. Bunun sorumlusu iktidar partisi AKP ile her koşulda kazanmaya devam eden sermaye sınıfı, yani patronlardır. Yapılan, ekonomik krizin tüm yükünün emekçi halkımızın üzerine yıkılmasından ibarettir” dedi.

“SİYASETSİZLİĞİNE GÜVENİYOR”

Açıklamanın devamında ise, “AKP ise en beterinin yaşandığı, yıl sonu itibariyle enflasyonun düşeceği, bunu da kendi hanesine seçim için bir başarı öyküsü olarak yazacağı hesapları yapmakta bunu da utanmadan strateji diye halka anlatmaktadır. En çok da halkın bugünleri unutacağına ve düzen muhalefetinin her şeyi sandığa havale eden siyasetsizliğine güveniyor.Biz emekçiler geçtiğimiz iki yıl içerisinde ağır bir yoksullaşma yaşadık. Ve belli ki sermaye bugünleri atlatmanın yolunu bizlerin yoksulluğunun kalıcılaşmasında görmekte” ifadelerini kullandı.