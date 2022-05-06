Tülin Keçeci Güngör’den kongreye davet

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Seçimi, 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmadığı seçimde, Etkin Grup Başkan Adayı Tülin Keçeci Güngör olmuştu. Gazetemizi ziyaret eden Güngör, bir kez daha tüm üyelere seslenerek kongre tarihinde herkesi oy kullanmaya davet etti.

“MENFAATLERİMİZ ORTAK”

Güngör, “Biz 3568 sayılı yasadan yetki almış bir meslek örgütüyüz. Mesleğimiz değer, meslektaşımız değerlidir. Tarihi eski ancak yasası yeni olan, 33 yıllık meslek için mücadele ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Çünkü menfaatlerimiz ortak. İstiyoruz ki; hem bizler hem de müşterilerimiz, hizmet verilen kurumlar, mesleğimizin gelişmesine ve ülke kalkınmasında ki önemine inansınlar” dedi.