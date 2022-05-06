Tülin Keçeci Güngör’den kongreye davet

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Seçimi, 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmadığı seçimde, Etkin Grup Başkan Adayı Tülin Keçeci Güngör olmuştu. Gazetemizi ziyaret eden Güngör, bir kez daha tüm üyelere seslenerek kongre tarihinde herkesi oy kullanmaya davet etti.
“MENFAATLERİMİZ ORTAK”
Güngör, “Biz 3568 sayılı yasadan yetki almış bir meslek örgütüyüz. Mesleğimiz değer, meslektaşımız değerlidir. Tarihi eski ancak yasası yeni olan, 33 yıllık meslek için mücadele ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Çünkü menfaatlerimiz ortak. İstiyoruz ki; hem bizler hem de müşterilerimiz, hizmet verilen kurumlar, mesleğimizin gelişmesine ve ülke kalkınmasında ki önemine inansınlar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.