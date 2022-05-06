Uluslararası alanda başarıya ulaşmış klasik gitar yorumcusu Ayşegül Koca İzmit'e geliyor. Mert Sela Müzik Atölyesi'nin düzenlediği ''İzmit Gitar Günleri '' kapsamında 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 20:00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi küçük salonda Ayşegül Koca gitar resitalini dinleyebilirsiniz. Biletler ve detaylı bilgi için 0 535 438 43 17 No'lu numaradan Mert Sela Müzik Atölyesi'ne ulaşabilirsiniz.

MERT SELA KİMDİR?

1977 İzmit doğumlu olan Mert Sela , 9 yaşında Feridun Aslan’dan gitar dersleri almaya başladı. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nü üçüncülükle kazandı. İspanya’nın Malaga şehrinde klasik ve flamenko gitar eğitimlerine katıldı. Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında Ola Müzik Atölyesi’ni kurarak hayallerini hayata geçirdi. Erkan Oğur, Ricardo Moyano, Sinan Ayyıldız, Akın Eldes, Bilal Karaman, Hüsrev İsfendiyaroğlu, Safa Yeprem, Ali Erim, Erdem Sökmen, Hasan Meten, Doruk Okuyucu, Ayşegül Koca, Grup Malabadi, Özgür Hazar, Ali Deniz Kardelen gibi önemli isimlerle workshop, resital ve konserler düzenledi. İzmit Yahya Kaptan’da Mert Sela Müzik Atölyesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.