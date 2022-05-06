Yükü kayan tır ulaşımı aksattı

Gebze'de K.S. idaresindeki 34 EV 9961 plakalı makine parçaları yüklü tırın, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda yükü kaydı.
Kaymanın etkisiyle devrilme tehlikesi yaşayan tırın, vinç yardımıyla yükü düzeltildi. Polisin önlem aldığı yoldaki trafik, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından normale döndü.
Gebze'de K.S. idaresindeki 34 EV 9961 plakalı makine parçaları yüklü tırın, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda yükü kaydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.