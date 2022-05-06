06 May 2022 - 21:28- Asayiş G: 06 May 2022 - 21:30

Yükü kayan tır ulaşımı aksattı

Gebze ilçesinde yükü kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Yükü kayan tır ulaşımı aksattı mask

Gebze'de K.S. idaresindeki 34 EV 9961 plakalı makine parçaları yüklü tırın, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda yükü kaydı.
Kaymanın etkisiyle devrilme tehlikesi yaşayan tırın, vinç yardımıyla yükü düzeltildi. Polisin önlem aldığı yoldaki trafik, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

06 May 2022 - 21:28 - Asayiş

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