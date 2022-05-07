07 May 2022 - 10:33- Gündem G: 07 May 2022 - 10:34

Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı

Büyükşehir Yol Bakım Timi, trafiğin olmadığı gece yarısını fırsat bilerek Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfaltlama yaptı
Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, trafiğin olmadığı gece yarısını fırsat bilerek İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfaltlama yaptı. Gece geç saatlerde yol trafiğe kapatılarak üç saat gibi kısa bir sürede deforme olmuş eski asfalt trimer kazısı ile kazındı. Bozulan eski asfaltın kazınması sonrası 50 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

50 TON ASFALT SERİLDİ

Trafiğin yoğun olduğu Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfalt yenileme çalışması trafik akışına engel olmamak için gece yarısı yapıldı. Eski deforme olmuş 60 ton asfalt kazınarak alındı. Ardından ekiplerce 50 ton asfalt serimi yapıldı. Köprülü kavşağın giriş ve çıkışındaki ek yerlerine de yalıtım malzemesi döküldü. Gece yarısı asfalt serim çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi yine trafiğin olmadığı gece yarısında İzmit Carrefour Adalet Köprüsü altındaki yan yolda yenileme asfalt serim çalışması yapacak. Yolu trafiğe kapatarak kısa süre içerisinde yolda yenileme yapan Yol Bakım Timi, kent genelinde yol konforu ve güvenliğini arttıracak üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

07 May 2022 - 10:33 - Gündem

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