Sosyal Medya Ajanslarında Ekip Yapısı Nasıldır?

Dünyada yaklaşık iki saat olan günlük ortalama sosyal medya kullanım oranı Türkiye için yaklaşık iki buçuk saat. Toplamda 5 milyara yakın insanın kullandığı sosyal medya; kişi, kurum ve markaların birbirleriyle ve diğer topluluklarla yazılı, sesli ve görsel yollarla etkileşim kurmasını sağlar. Dünya çapında gittikçe yoğunlaşan kullanımı ve sunduğu imkanlar dolayısıyla markaların ve şirketlerin ekosistem içerisinde başarılı bir şekilde yer almak adına sosyal mecralar üzerindeki sorumluluklarını bu alanda profesyonel olan sosyal medya ajanslarına devretmeleri gerekebilir.

Sosyal Medya Ajansı Ne İş Yapar?

Kişi, kurum veya markanın hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir hareket stratejisi ve marka kimliği yaratan sosyal medya ajansı, düzenli olarak paylaşımlar yapmanın yanı sıra metin ve sloganları yazar. Aynı zamanda sosyal medya ajansları;

· İçeriklerin markayla iletişim halinde üretimini ve paylaşımını sağlar.

· Pazar ve hedef kitle analizi yaparak içeriklerin en verimli şekilde hedefe ulaşmasını sağlar.

· Potansiyel kriz senaryolarına uygun önlemler alır ve planlar yapar, bu sayede kriz esnasında sorunsuz bir şekilde sürecin yönetilmesini sağlar.

· Hedef kitleyle karşılıklı bilgi akışı sağlar ve iletişimin sorunsuz olmasına olanak verir.

· Etkinlik ve tanıtım gibi operasyonların sosyal medya süreçlerini yönetir.

· Müşterisine aylık olarak rapor sunarak sürecin durumu ve işleyişiyle alakalı bilgi verir.

· Sosyal medya paylaşımları için görseller tasarlar ve markadan onay alır.

· Topluluğun geri bildirimlerini, sorularını ve taleplerini analiz eder.

· Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok gibi platformlara özel, platforma ve trende uygun içerikler üretir.

· Fenomenler ve diğer içerik üreticileriyle iş birliği sağlar.

· Marka kimliği ve iletişim stratejisini belirler.

· Ürün, hizmet veya marka bilinirliği alanlarında çalışmalar yapar.

· Marka bağlılığı için çalışmalar yapar.

Sosyal Medya Ajansı Ekibi Kimlerden Oluşur?

Şirket ve markaların sosyal medya hesaplarını yönetimi, ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine oluşturulmuş ekipler tarafından yapılır. Genellikle sosyal medya ajanslarında bulunan iş pozisyonları;

· SEO Uzmanı: Arama motoru optimizasyonu işlemini sağlayarak web sitelerinin arama motorlarında daha üst sıralarda çıkmasını ve daha çok ziyaret edilmesini sağlar.

· Sosyal Medya Uzmanı: Sosyal medya hesapları için strateji belirler ve içerik üretim, planlama, raporlama ve analiz işlemlerini yapar. Reklam hesaplarının takiplerini yapar.

· Web Tasarımcı: Web sitelerinin oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar.

· Grafiker: Animasyon ve grafik tasarımları yapar.

· Müşteri Temsilcisi: Müşterilerle iletişimi sağlar. Müşteri geri dönüşlerini şirkete bildirir.

· Müşteri Direktörü: Büyük müşterilerle iletişimden ve yeni müşteriler bulmaktan sorumludur.

· Metin Yazarı: Dijital ortama uygun reklam, tanıtım ve pazarlama içerikleri üretirler.

· Art Direktör: Logo tasarımı gibi tasarım işlerini üstlenirler.

· Kreatif Direktör: Yaratıcı içerik ekibinin yöneticisidir ve diğer ekiplerle iletişimini sağlar.

· Ajans Başkanı: CEO, Ajans çalışanlarının en verimli şekilde çalışabilmesi için imkanları sağlamakla sorumludur.