07 May 2022 - 10:41- Gündem G: 07 May 2022 - 10:48

Tülin Keçeci Güngör: Meslek ve meslektaşlarımız için projeler ürettik
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Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 24’üncü olağan gelen kurulu 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapacak. Kongrede ETİK Grubun adayı olan Tülin Keçeci Güngör, üyelerine vadettiği projeleri hazırladığı video ile anlattı. Gençlerle ilgili projelerini, KOSGEB projeleri, kota sistemi gibi konuları ve benzeri birçok konuyu dile getiren bu videoda Güngör, ayrıca mesleki sorunların çözümleriyle ilgili de bilgiler verdi.

07 May 2022 - 10:41 Kocaeli- Gündem

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