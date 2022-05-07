Tülin Keçeci Güngör: Meslek ve meslektaşlarımız için projeler ürettik

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 24’üncü olağan gelen kurulu 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapacak. Kongrede ETİK Grubun adayı olan Tülin Keçeci Güngör, üyelerine vadettiği projeleri hazırladığı video ile anlattı. Gençlerle ilgili projelerini, KOSGEB projeleri, kota sistemi gibi konuları ve benzeri birçok konuyu dile getiren bu videoda Güngör, ayrıca mesleki sorunların çözümleriyle ilgili de bilgiler verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.