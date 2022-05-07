AKP Kocaeli, Ramazan’da yüzlerce programa imza attı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ramazan ayı boyunca yapılan programlarla milletle el ele, gönül gönüle olduklarını belirterek şunları söyledi: “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’da milletimizle olan gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. Üç kademe il ve ilçe yönetimlerimizle 5 bin 350 vatandaşımızla gönül sofrası ve çay sohbetlerinde bir araya geldik. 3 bin 308 komşumuzla evde pişen aşımızı paylaşıp, aynı geminin yolcusuyuz dedik. 221 şehit yakını ve gazimizle iftar yaptık, ömür boyu kendilerine minnetimizi ilettik. 527 hastamızı ziyaret edip, şifa diledik. 6 bin 750 aileye Ramazan kolisi ve nakit yardım kartı dağıttık. 374 yaşlıyı evinde ziyaret ettik; el öpüp, hayır dua aldık. Bin 271 öğrencimizle bir araya geldik, genç ve yenilikçi fikirlerini dinledik. 7 bin 500 sandık kurul üyemizle iftar yaptık. 572 istişare kurulu üyemizi ziyaret edip, partimize verdikleri emeklerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirttik. 197 özel çocuklu aileyi ziyaret edip, her zaman yanlarında olduğumuzu gösterdik. 258 sivil toplum kuruluşu ve derneğimizi ziyaret edip, binlerce vatandaşımızla istişarelerde bulunduk. Cami dernekleri ve cemaat buluşmalarında bin 370 vatandaşımızla bir araya gelip, Ramazan ayının manevi duygularını paylaştık. 432 sahur programında vatandaşlarımızla aynı sabra birlikte niyetlendik. 9 bin teşkilat mensubumuzla toplu iftarlarda buluşup, muhabbetimizi, sevgimizi, birlikteliğimizi pekiştirdik. İftara 5 kala oruç açacak bir şişe su arayan vatandaşımıza kumanya dağıtıp, 6 bin 350 yeni dost kazandık. Vatandaşımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.”