07 May 2022 - 11:19- Asayiş G: 07 May 2022 - 11:21

İkinci kattan beton zemine düştü

Derince'de evinin balkonuna çıkan 50 yaşındaki Deniz Polat, dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü. Polat’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İkinci kattan beton zemine düştü mask

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesinde bir sitenin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Deniz Bolat isimli vatandaş hava almak için çıktı evinin balkonunda, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yerde yatan adamı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Deniz Bolat'ı sedye ile ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Polat’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

07 May 2022 - 11:19 Kocaeli/ Derince- Asayiş

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