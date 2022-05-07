Kıyafetlerin konulduğu kutuyu torpil atarak yaktılar

Körfez Barbaros Mahallesi'nde dün muhtarlığın karşısında bulunan ihtiyaç sahibi insanlar için kullanılmayan kıyafetlerin toplandığı kutuda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kutunun içerisine su tuttu. Yangın söndürülürken, kapaklar açıldığında kıyafetlerin tamamının yandığı görüldü. İtfaiye ekibinin incelemesinde, kutunun içerisine torpil atılması sonucu yangın çıktığı belirlendi. Polis soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.