Hıdırellez’in birleştirici gücü! İki belediye finali birlikte yaptı

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın müjdesi olarak kabul edilen Hıdırellez bayramı etkinlikleri Kocaeli’de devam ediyor. Hem İzmit Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi 3 Gündür İzmit’in köylerinde Hıdırellez etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Etkinliklerin son gününde iki belediye finali birlikte yaptı. Hem İzmit hem de Büyükşehir belediyesinin etkinlikler yaptığı BalörenKöyü’nde Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde yapılan kapanış programında iki belediye başkanı da Hıdırellez’in birleştirici gücüne vurgu yaptı. Sağlık ve bereketin simgesi olan Hıdırellez Şenlikleri uzun süredir sürekli polemiğe giren iki belediyeyi bir araya getirdi.

GENİŞ KATILIM

Şenliklere ev sahibi Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKPİl Başkanı Mehmet Ellibeş, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç,DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İl Ticaret Müdür Veysi Uzunkaya, Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Mecidiye Köyü Muhtarı Fahrettin Korkutan, Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomurdur, Tavşantepe Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Ali Ekber İncesu, Sosyolog Ali Aktaş, ve vatandaşlar katıldı.

DÜĞÜN SALONU İSTEĞİ

Programda ilk olarak konuşan Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir gerçekleştirdi. 2 senedir etkinlikleri düzenleyemediklerini ifade eden Demir, “Bu sene en güzelini yaptık ve 2 senenin acısını çıkardık. Bugün Tahir Başkanımızın köyümüze kazandırdığı 3 tane yerin açılışını da yaptık. Kütüphane, fırın ve futbol sahasının açılışını bugün yapıyoruz. Köy halkımız adına Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum.Köyümüzün genç kızlarının da başkanımızdan bir isteği var. Genç kızlarımız düğün salonu istiyor. Buradan bu talebi de başkanımıza iletiyorum” dedi.

“İKİ KARDEŞİN BİRLEŞTİĞİ GÜNDÜR”

Demir’in ardından konuşan Tavşantepe Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Ali Ekber İncesu, “Hıdırellez, doğanın canlanış bayramdır. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu gün, bugündür. Doğanın renklendiği gündür. İki kardeşin birleştiği gündür. Halk hikayelerimizde sürekli yardım elini uzatan Hızır ile İlyas’ı vardır. Bugün bile halkımız sabah erkenden kalkıp evinin önünü süpürerek Hızır’ı yani bereketi bekler. Bugün yapılan dualar, uğursuzlukları sona ereceğine, hastaların iyilşeceğinei bereketin artacağına inançtır. Hıdırellez gününüz bereketli olsun” dedi.

“GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ”

Programında devamında konuşan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, “Kültürümüzü oluşturan değerlerin yaşatılması için. Kocaeli Kent Konseyi olarak 3 gündür köylerimizde kutlanan Hıdırellez Şenliklerinin finalini hep beraber yapmak istedik. Hıdırellez, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Hızır, umudun, sevginin ve kardeşliğin simgesidir. Bugün tek yürek olarak sevgi, saygı ve hoşgörülü bir gelecek olduğunu biliyoruz. Hıdırellez’i kutluyoruz. Her günümüz Hızır’ın elinin değdiği bir gün olsun” dedi.

“KÖYLERİMİZDE MÜTHİŞ ENERJİ VAR”

Korkmaz’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bakmayın sarı saçlı olduğuma ben asyalım, bakmayın mavi gözlü olduğuma ben Afrika’lıyımdiyen” Nazım Hikmet aşıkları, Pir Sultan’ın yoldaşları, Atatürk’ün evlatları, hepiniz hoşgeldiniz. Hıdırellez, barış, kardeşlik sevgi, bereket, hoşgörü göstermedir. Hızır hepimizin yoldaşı olsun, bütün dualarımız kabul olsun. 3 gündür köylerimizde müthiş bir enerji var. Öncelikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ardından İzmit ve Kocaeli Kent Konseyi başkanlarına teşekkür ediyorum. Ben de Hıdırellez Bayramında sizin için dualarım. Hıdırellez bayramımız kutlu olsun. Dilek ve dualarımız kabul olsun” şeklinde konuştu.

“BULUŞMAMIZ YAPMAMIZ GEREKEN BİR DAVRANIŞTI”

Programda son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Buradaki çeşitlilik, renklilik aslında Türkiye’nin ve Kocaeli’nin güzelliği. Buraya güzellik katan canlarımızı yürekten kutluyorum. Burada emeği olan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Halay da bizim horon da bizim. Bunlar ülkemize zenginlik katıyor. Hızır ile İlyas’ın buluştuğu bir günde bizim de burada buluşmamız yapmamız gereken bir davranıştı. Böyle günlerde bir araya gelmeyi, bir olmayı başarmalıyız. Başardığımızı görmekten gurur duyuyorum. Bizim memleketimizin coğrafyası zor. Üzerinde binbir hesabın yapıldığı zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz.

“KÜLTÜRLERİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ”

Burada tutunmanın tek yolu yüreklerin birbirine bağlanmasıdır. Bir ve beraber olmayı kendimize borç biliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için çok vatan evladı canına dişine taktı. Bu vatan bize yurt oldu. Buradan onlara selam olsun. Bu kültürleri sonraki nesillere aktarmak için buradayız. Bayramımız kutlu olsun. Allah sizleri ve sevdiklerinizi birlikten, beraberlikten ayırmasın. Hızır’ın bereketi ve yardımı her dem üzerinizde olsun. Birliğimize ve beraberliğimize kast edenlerin oyunları da Hızır ve İlyas’ın nefesleri ile son bulsun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Cemevi Dedesi Burhan Safi, lokma duası okudu.