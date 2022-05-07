Alkol ruhsatı konusu İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclisi gündeminde

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı 10 Mayıs Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirilmesi beklenen mecliste 23 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

RUHSAT KONUSU YENİDEN MECLİSTE

Bir önceki meclis toplantısında gündeme alınan ancak Ramazan ayı olduğu gerekçesiyle ertelenen alkol ruhsatı konusu tekrar gündeme gelecek. Madde kapsamında 41 Burda AVM ’de açılması planlanan fakat ruhsat engeline takılan ve Tramvay Projesi kapsamında mekanları yıkılan iki esnaf için de ruhsat konusu toplantıda görüşüldü. Söz konusu ruhsatlar nedeni ile bir AKP’li meclis üyesi istifa etmiş grup başkanvekili ise görevinden alınmıştı.

“İZMİT, BU KONUNUN NEREDEN ÇIKTIĞINI BİLİYOR”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meclis toplantısında, “Bir kaç gündür bu konu üzerinden kirli ve meclisimizi rencide edecek anlamsız yorumlar ve haberler var. Tüm İzmit bu konunun nerden çıktığını biliyor. Bunu çirkin tarafa çekiştirmek ve yorumlamak hoş olmadı. Sizden ricam bunu Ramazan sonrası meclis toplantısına alınmasını rica ediyorum. Bu vesile ile bu maddenin bir sonraki meclis toplantısına alınmasını rica edeceğim. Bu mecliste görüşülsün kararı alınırsa bu mecliste görüşeceğiz” ifadelerinde bulunmuştu. Mahkeme kararı neticesinde söz konusu yerlere ait ruhsat konusu tekrar gündeme gelecek.

TARIMA ELVERİŞLİ ARAZİLER GÜNDEME GELECEK

İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Kapanca Sokak’ta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi, Tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun raporu ile Sanayi Mahallesi’nin isim değişikliği konusu görüşülecek.

3 MAHALLEDE SINIR DEĞİŞİKLİĞİ

İzmit-Orhan Mahallesi 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısı ile ilgili imar planı değişikliği komisyondan geldiği şekliyle oylanacak. Çağırgan, Süverler ve Kulmahmut mahallelerini kapsayan sınır değişikliği, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Belediye Başkanı’na, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanacak işbirliği protokollerini imzalama yetkisi verilmesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması da mecliste görüşülecek.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU GÜNDEMDE

Otobüs alımı teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yazısı, İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı, yeni yapılan 3 adet parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yazısı, Çiftlik Hayvanlarına Probiotik dağıtımı teklifi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yazısı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulması teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yazısı mecliste gündeme gelecek.