Kurt’suz birlik seçimi!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Olağan Genel Kurulu 8 Mayıs (Yarın) Pazar günü birlik binasında yapılacak. Birlik bünyesinde bulunan 52 oda geçtiğimiz haftalarda kongrelerini tamamladı. Oda kongreleri sonrası birlik kongresi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Oda seçimleri öncesi mevcut başkan Kadir Durmuş yeniden adaylığını açıkladı. Kongre’nin divan başkanlığına birliğin önceki başkanı Kemal Kaya’nın aday gösterileceği öğrenildi.

“KURT ADAY OLACAK MI?”

Önceki seçimlerde karşına rakip olan ve 40 oy farkla seçimi kaybeden Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un aday olup olmayacağı merak konusuydu. Seçimi kaybettikten sonra durumu mahkemeye taşıyan ve kazanan Kurt odayı tekrar seçime götürmüş seçim sonrasında Kadir Durmuş 208 oy alırken, Mustafa Kurt ise 168 oy alabilmişti.

BAŞARILAR DİLİYORUZ

2 Kere Durmuş’un karşına aday çıkan Kurt’un bir kez daha aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Mustafa Kurt aday olmayacağını açıkladı. Bu dönem aday olmamamızı gerektiriyor diyen Kurt, kararı yaptıkları istişareler sonrası aldıklarını belirtti. Seçime girecek yönetime başarılar dileyen Kurt, “İnşallah esnafın sorunlarını, sıkıntılarını dile getirirler, çare ararlar, proje üretirler. Doğru yaptıkları işin yanında olduğumuzu ama hatalı işlerde de ne gerekiyorsa karşılarında olacağımızı belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.