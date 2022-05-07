Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Dikkat! COVID 19 aktivitesi yüksek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz” diyerek uyarılarda bulundu. Ceyhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dikkat! Hala Mis-C hastalığı görmeye devam ediyoruz. Bu da toplumda COVID 19 aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Lütfen dikkatli olalım. Aşılarımızı tamamlamak, sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda maske takmakla birşey kaybetmeyiz."