07 May 2022 - 14:47- Gündem G: 07 May 2022 - 14:50

37 yaşında yaşamını yitirdi
37 yaşında yaşamını yitirdi mask

Gölcük Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden Osman ve Hayriye Onay çiftinin 4 çocuğundan biri şoför bekar Taci Onay(37)beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Selimiye Camiinden alınarak Selimiye mezarlığında toprağa verildi.

07 May 2022 - 14:47 - Gündem

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