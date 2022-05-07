37 yaşında yaşamını yitirdi

Gölcük Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden Osman ve Hayriye Onay çiftinin 4 çocuğundan biri şoför bekar Taci Onay(37)beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Selimiye Camiinden alınarak Selimiye mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.