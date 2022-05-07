Taci yaşam mücadelesini kaybetti

Gölcük'teki akaryakıt istasyonunda şoför olarak çalışan Taci Onay, 2017 yılında iş yerinde bulunduğu sırada baygınlık geçirdi. İş arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Onay’ın beyninde tümör tespit edildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Onay, tümörün tekrar etmesiyle ikinci kez ameliyat oldu. Üçüncü kez tekrarlayan tümörün beynin kritik noktasında olması nedeniyle ameliyat yapılamadı. Taci Onay, kemoterapiye devam etti. Bu sırada Onay’ın kasık bölgesinde kangren tespit edildi. Tümör ve kangren nedeniyle Kocaeli’deki farklı hastanelerde 11 ameliyat geçiren Onay, taburcu oldu. Yaklaşık 9 aydır yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Taci Onay, bugün hayatını kaybetti. Taci Onay'ın cenazesi bugün Selimiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Selimiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.