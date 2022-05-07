07 May 2022 - 14:51- Gündem G: 07 May 2022 - 14:54

Vali Yavuz: “Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır”

Kocaeli'de Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Vali Seddar Yavuz, vatandaşların ve çocukların Trafik Haftası'nı hediyelerle kutladı. Vali Yavuz, Kocaeli'nin trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.
Vali Yavuz: “Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır” mask
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Tüm illerde 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması yapıldı. Kocaeli’de Vali Seddar Yavuz ve trafik ekiplerinin katılımı ile Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklara hediyeler verildi. Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, 2020 yılına kıyasla 2021 yılında denetimlerimiz yüzde 246 artış sağlanmış olup, Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır" dedi. Gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz’un yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı katıldı.

“KOCAELİ TRAFİK DENETİMLERİNDE TÜRKİYE’DE İLK SIRADA YER ALMAKTADIR”

Trafik denetimlerinin 2020 yılına kıyasla 2021 yılında yüzde 246 artış gösterdiğini vurgulayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Hepinizin bildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları en az yüzde elli oranında azalttığı tartışmasız bilinen bir gerçektir. Valiliğimizin koordinasyonunda gerek Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Komutanlığı emniyet kemeri kullanımı alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla emniyet kemeri denetimlerimiz ve yaya önceliği denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. 2020 yılına kıyasla 2021 yılında denetimlerimiz yüzde 246 artış sağlanmış olup, Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Hepimizin amacı can kayıplarını sıfıra indirmek ve yaralanmaları ortadan kaldırmak üzere tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu çerçevede el ilanları, reklam tabelaları ve sosyal medya mecraları valiliğimizin koordinasyonunda takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

07 May 2022 - 14:51 Kocaeli- Gündem

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