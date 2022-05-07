Brisa, tarihindeki ihracat rekorunu kırdı

Brisa, finansallarını etkin risk yönetimi, güçlü işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi ile sağlamlaştırdı. 87 ülkeye Lassa markasının ihracatını yapan Brisa, yeni bir rekora imza atarak ihracatta tüm zamanların en yüksek sevkiyatını gerçekleştirdi. Şirketin ilk çeyrek dönem toplam ihracatı, 80,5 milyon USD’a ulaştı. Dijital araç takip sistemleri pazarı lideri Arvento Mobil Sistemleri satın alma sürecini tamamlayan Brisa, liderliğini lastiğin ötesine taşıyarak, “Yolculuğun Lideri” oldu.

ŞİRKETİN TOPLAM CİROSU 2,7 MİLYAR TL

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-31 Mart 2022 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Türkiye lastik sektörü lideri Brisa 2022’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve paydaşlarına değer kattı. Yılın ilk çeyreğinde, şirketin toplam cirosu 2,7 milyar TL, FAVÖK büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre %101,5 artışla 795 milyon TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde Şirket, artan maliyet baskılarına karşın etkin risk yönetimi ile karlılığını korudu, işletme sermayesini, satış kanallarını ve ürün portföyünü dengeli bir şekilde yönetti. İşletme sermayesi devir hızı, 2022 ilk çeyreğinde -9 gün seviyesine ulaştı.

LASSA İLE 17 ÜLKEDE PAZAR PAYI KAZANDI

Bu büyümeyi sağlamak için katma değerli üretimle uluslararası faaliyetlerinde yüksek performansa odaklanan Şirket, stratejik adımlarını hayata geçirdi. Brisa, Lassa markası ile şu ana kadar bir ayda gerçekleşmiş en yüksek sevkiyat adedine Mart 2022’de ulaştı ve ihracat tarihindeki en yüksek ilk çeyrek sevkiyat rekorunu da kırmış oldu. İhracat satış gelirlerini 49 milyon USD’a ulaştırdı ve atılımlarıyla ilk çeyrek dönemi güçlenerek tamamladı. Şirket, Şubat 2022 itibariyle Lassa markasıyla 17 ülkede pazar payı da kazandı.

“EN YÜKSEK SEVKİYAT ADEDİNE ULAŞTIK”

Brisa’nın 2022 yılı birinci çeyrek performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Ülkemizin kalkınması sürecindeki üretim sorumluluğumuzla operasyonlarımızın devamlılığını en yüksek seviyede verimlilikle sağladık. Geçtiğimiz dönemin zorlu küresel ve yerel koşullarında, stratejik önceliklerimize odaklanarak, maliyet ve masraflarımızı doğru yönettik, istikrarlı ve dengeli büyümemizi sürdürdük. Faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa markamız ile önemli bir ihracat sevkiyatı rekoruna imza attık. Brisa tarihinde bir ayda yapılan en yüksek sevkiyat adedine ulaştık ve bugüne kadar ilk çeyrekte ulaşılan en yüksek ihracat rekorunu da kırmış olduk. Tüm bu sonuçlar küresel ölçekte tercih edilirliğimizi ve başarımızı kanıtlıyor” dedi.