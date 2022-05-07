07 May 2022 - 15:50- Ekonomi G: 07 May 2022 - 15:51

Et ve Süt Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaklarını açıkladı.
Et ve Süt Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması mask

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" denildi. Öte yandan Et ve Süt Kurumu piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunmuştu.

07 May 2022 - 15:50 - Ekonomi

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