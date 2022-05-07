Trendyol ile Kocaeli’de en çok salonlar yenilendi

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, baharın gelişiyle evini yenilemek isteyenlerin tercihlerinden oldu. Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanındaki 260 binden fazla e-ticaret platformunun satıcısı, ev & mobilya kategorisinde yer alan binlerce ürünle, baharı evini yenileyerek karşılamak isteyen müşterilerinin yanında oldu. Ev & mobilya kategorisindeki satışları il bazında ortaya koyan Trendyol’un verilerine göre, Antalya, Bursa ve Kocaeli illerinde en çok salon ve yatak odası mobilyaları ilgi gördü. Antalya ve Muğla’da ise en çok satın alınan ürünler arasında bahçe & balkon mobilya ve dekorasyon ürünleri yer aldı.

MUTFAK ÜRÜNLERİNDE GAZİANTEP

Tablo, yapay çiçek, duvar saati gibi tamamlayıcı ürünlere ise en çok Bursa ve Antalya ilgi gösterdi. Adana ve Mersin ise ev tekstili kategorisinde yer alan nevresim takımı, perde ve halı gibi ürünleri en çok satın alan iller arasında yer aldı. Sofralarını ve mutfağını yenilemek isteyen iller arasında ise Gaziantep yer aldı. Bu şehirde yaşayan kullanıcılar bu kategoriden en çok yemek takımı aldı.

150’Yİ AŞKIN SANATÇININ BİNE YAKIN ESERİ

Evinde sanat eserlerine yer vermek isteyen sanatseverler 150’den fazla sanatçının bine yakın eserinin yer aldığı Trendyol Sanat’tan bahar alışverişini tamamladı. Ankara, Denizli, Muğla ve Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından sanat eserleri evlere ulaştı. Geçen yıl mart-nisan dönemine göre ev mobilya satışlarında yüzde 75 büyüme gerçekleşirken, platformu ziyaret ederek görüntüleme yapanların sayısı da yüzde 18 arttı.