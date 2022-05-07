07 May 2022 - 15:51- Ekonomi G: 07 May 2022 - 15:52

Vodafone’lular, bayramda 40 milyon GB mobil internet kullandı

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullanıldı. Vodafone kullanıcılarının toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat arttı
Vodafone’lular, bayramda 40 milyon GB mobil internet kullandı mask

Türkiye genelinde 24,2 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 84 milyon SMS attı ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone kullanıcılarının mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 20, 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre ise 5 kat arttı. Vodafone’un Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi 4 günde toplam 753 bin tekil kullanıcıyla 1 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi.

“5 YIL ÖNCESİNE GÖRE 5 KAT ARTTI”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Şirket olarak, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırarak müşterilerimizin bayram sevincini sevdikleriyle paylaşmasını sağladık. Bayram kutlamalarının dijital kanallar üzerinde yoğunlaştığını gözlemledik. Müşterilerimiz bayram süresince 1 milyar dakika, 84 milyon SMS ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Müşterilerimizin toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat artarak bir rekora imza attı. Bu vesileyle, herkesin geçmiş bayramını kutluyoruz" dedi.

KOCAELİ İLK 10’DA

Kullanıcılar bayram boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Konya, Kocaeli, Adana ve Muğla şeklinde sıralandı.

115 BİN DAKİKA ÜCRETSİZ GÖRÜŞME

Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen kullanıcıların en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkmenistan, Afganistan ve Belçika olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler Kıbrıs, Almanya ve İngiltere oldu. VodafoneRed’liler ise tarifelerindeki ücretsiz yurtdışı arama ayrıcalığı sayesinde bayramda toplam 115 bin dakika ücretsiz görüştü.

07 May 2022 - 15:51 - Ekonomi

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