Bilişim 500 başvuruları 20 Mayıs’a uzatıldı

Bu yıl 23’üncüsü gerçekleşecek “Bilişim 500” araştırmasına Türkiye’nin dört bir yanından başvurular yapılırken, gösterilen yoğun ilgi üzerine son başvuru tarihi 20 Mayıs’a uzatıldı. Bilişim dünyasının heyecanla beklediği araştırmada en büyük 500 şirket; genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler itibarıyla sıralanacak. Sektörün bugünü ve geleceğine dair öngörülerin de de paylaşıldığı araştırmanın bu yılki teması ise “Mottomuz Sürdürülebilirlik” olacak. Sürdürülebilirlik, daha yaşanası bir dünya için temiz teknolojinin vaat ettikleri ekseninde ele alınırken, “iş”in sürdürülebilir olması noktasında da bilişim teknolojilerinin önemine vurgu yapılacak.

BAŞVURANLAR KATALOGDA YER ALACAK

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen, Telcoset’in “Araştırma Sponsoru” olduğu Bilişim 500’te bu yıl ilk defa başvuru yapan tüm firmalara Bilişim 500 Kataloğu’nda yer verilecek. Bu yenilikte özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren ya da yeni kurulan firmaların da kendini bu önemli referans kaynağında göstermesine imkan tanımak amaçlanıyor. Bilişim 500 web sitesi üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında elde edilecek araştırmanın sonuçları ise KoçSistem sponsorluğunda, 3 Ağustos’ta fijital (fiziksel ve dijital) olarak düzenlenecek tören ile açıklanacak.

GİRİŞİMCİLER İLE YATIRIMCILARI BULUŞTURACAK

Bilişim sektörünün “Pazar Yeri” olarak kabul edilen Bilişim 500, sektör için önemli bir referans kaynağı olmanın yanı sıra yerli-yabancı yatırımcılar ile girişimciler için rehberlik görevini bu yıl da sürdürecek. Bilişim 500’de bu yıl bir diğer yenilik ise bu alanda gerçekleşecek ve startup-scaleup buluşmaları olacak. Bu buluşmalarla, “geleceğin unicornları” bir araya gelerek, yatırımcı bulma konusunda önemli işbirlikleri kurma şansı elde edecekler.

4 ANA KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Bilişim 500’e başvuran şirketleri; Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Dağıtıcı, Türkiye Merkezli Üretici, Uluslararası Merkezli Üretici ya da Üreticinin Temsilcisi olmak üzere 4 ana kategori altında değerlendirecek. Bu kategorilerin ayrıca donanım, yazılım, hizmet ve plus gibi alt tabloları da bulunacak.

35. YIL ÖDÜLLERİ

Bilişim 500, bu yıl da sektörde 35 yılı geride bırakan profesyonelleri onurlandıracak. Verilecek plaket ile sektörün bu en deneyimli isimlerinin çalışmaları takdir edilirken, sektörün yenileri de tecrübeli isimleri öğrenme ve tanıma şansını yakalayacak.